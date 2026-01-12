🏥 Horarios de Atención en los Puestos de Salud de la Ciudad de General Güemes





El Ministerio de Salud informa a la comunidad los horarios y servicios disponibles de lunes a viernes en los distintos Puestos de Salud de la ciudad de General Güemes, con el objetivo de facilitar el acceso a la atención médica y a las distintas especialidades.





📍 Puesto de Salud El Cruce

-Lunes a Jueves: Atención con Médico General

-Viernes: Fonoaudiología





Este puesto brinda atención médica primaria durante gran parte de la semana, incorporando atención especializada en fonoaudiología los días viernes.





📍 Puesto de Salud Los Olivos

-Lunes y martes: Médico General

-Miércoles: Médico General y Ginecología

-Jueves: Médico General, Nutrición y Ginecología





Ofrece una atención integral con énfasis en la salud de la mujer y el acompañamiento nutricional.





📍 Puesto de Salud La Tablada

-Lunes a jueves: Médico General





Este centro garantiza atención médica general durante cuatro días de la semana para la comunidad de la zona.





📍 Puesto de Salud 1° de Mayo

-Lunes a miércoles: Médico General

-Jueves: Médico General y Trabajo Social

-Viernes: Obstetricia y Nutrición





Un puesto con fuerte presencia en el acompañamiento social y en la atención materno-infantil.





📍 Puesto de Salud Cooperativa

-Lunes: Médico General, Ginecología y Odontología

-Martes: Médico General (mañana y tarde), Ginecología, Nutrición, Psicología, Odontología y Trabajo Social

-Miércoles: Médico General, Nutrición, Odontología y Trabajo Social

-Jueves: Médico General (mañana y tarde) y Fonoaudiología

-Viernes: Médico General y Odontología





Es uno de los puestos con mayor cobertura de especialidades, brindando una atención amplia y multidisciplinaria.