🏥 Horarios de Atención en los Puestos de Salud de la Ciudad de General Güemes

El Ministerio de Salud informa a la comunidad los horarios y servicios disponibles de lunes a viernes en los distintos Puestos de Salud de la ciudad de General Güemes, con el objetivo de facilitar el acceso a la atención médica y a las distintas especialidades.
📍 Puesto de Salud El Cruce
-Lunes a Jueves: Atención con Médico General
-Viernes: Fonoaudiología
Este puesto brinda atención médica primaria durante gran parte de la semana, incorporando atención especializada en fonoaudiología los días viernes.
📍 Puesto de Salud Los Olivos
-Lunes y martes: Médico General
-Miércoles: Médico General y Ginecología
-Jueves: Médico General, Nutrición y Ginecología
Ofrece una atención integral con énfasis en la salud de la mujer y el acompañamiento nutricional.
📍 Puesto de Salud La Tablada
-Lunes a jueves: Médico General
Este centro garantiza atención médica general durante cuatro días de la semana para la comunidad de la zona.
📍 Puesto de Salud 1° de Mayo
-Lunes a miércoles: Médico General
-Jueves: Médico General y Trabajo Social
-Viernes: Obstetricia y Nutrición
Un puesto con fuerte presencia en el acompañamiento social y en la atención materno-infantil.
📍 Puesto de Salud Cooperativa
-Lunes: Médico General, Ginecología y Odontología
-Martes: Médico General (mañana y tarde), Ginecología, Nutrición, Psicología, Odontología y Trabajo Social
-Miércoles: Médico General, Nutrición, Odontología y Trabajo Social
-Jueves: Médico General (mañana y tarde) y Fonoaudiología
-Viernes: Médico General y Odontología
Es uno de los puestos con mayor cobertura de especialidades, brindando una atención amplia y multidisciplinaria.