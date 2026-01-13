ATENCIÓN GENERAL GÜEMES | Te acercamos un nuevo curso gratuito | Dale para leer más 👇👇

OPERARIO DE AUTO ELEVADORES CERTIFICADO





Inscribite aquí 👇🏽





https://forms.gle/m3ScXncf2Xm89Dtg7





Con el objetivo de formar operarios responsables, capaces de desempeñarse en entornos industriales, logísticos y de construcción, minimizando riesgos y optimizando el trabajo. Al finalizar, los participantes recibirán una certificación avalada por la Cámara de Transportistas de Salta, favoreciendo la inserción laboral en un sector con alta demanda.





Previo al inicio del curso, se notificará a los seleccionados via mail y/o WhatsApp.-





CUPOS LIMITADOS