🚨 Robo en un salón de peluquería de General Güemes: preocupación por la inseguridad en el barrio San Antonio y El matadero

POLICIALES: Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la ciudad de General Güemes durante la madrugada, cuando delincuentes ingresaron a robar en el salón de peluquería de Jorge Cuevas, reconocido vecino de la comunidad por su trabajo y por la tradicional venta de bingos.

El damnificado relató que el robo ocurrió durante la noche, sin que él ni los vecinos lograran escuchar ruidos extraños, lo que genera aún mayor preocupación entre los habitantes de la zona.

El hecho se produjo sobre calle Avellaneda, en el sector conocido como ex Matadero, un dato que llama la atención ya que a tan solo una semana se inauguró la sede de Infantería en las inmediaciones.

“Nací acá y esta situación nos desborda por la inseguridad que se vive”, expresó Cuevas con evidente preocupación, al tiempo que pidió visibilizar la problemática que afecta al barrio.

Tras el robo, intervino personal policial, y en el lugar trabajó la Brigada de Investigaciones, que realizó las pericias correspondientes y el levantamiento de huellas con el objetivo de esclarecer el hecho.

Finalmente, el vecino solicitó la convocatoria a una reunión entre los vecinos del barrio San Antonio y matadero con las autoridades, con el fin de plantear la situación de inseguridad y buscar respuestas y soluciones conjuntas.

El hecho vuelve a encender las alarmas en la comunidad, que reclama mayor presencia y medidas preventivas para garantizar la seguridad en los barrios.





El vecino Jorge Cuevas sufrio un robo en su casa.