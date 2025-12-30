GRAL GÜEMES: 🏊‍♂️🌞 Gran Apertura de la Temporada 2.026 en el Natatorio Municipal

MUNICIPIOS: Municipalidad de General Güemes invita a toda la comunidad a participar de la Gran Apertura de la Temporada 2026 del Natatorio Municipal “Dn Cristóbal Perea”, un espacio pensado para el disfrute, la recreación y el bienestar de las familias güemenses.

El acto inaugural se realizará el jueves 1 de enero a partir de las 14:00 horas, dando inicio oficial a una nueva temporada de verano, con instalaciones preparadas para recibir a vecinos y visitantes.

🏖️ El natatorio municipal se consolida como uno de los principales puntos de encuentro durante el verano, ofreciendo un lugar seguro y agradable para refrescarse, relajarse y compartir momentos en familia y con amigos.

Desde la gestión del intendente Carlos Rosso, se continúa apostando a espacios públicos de calidad que promuevan la integración social, el deporte y la vida saludable.

📍 Lugar: Natatorio Municipal “Cristóbal Perea”

📆 Fecha: Jueves 1 de enero

⏰ Hora: 14:00 hs

💦 ¡Sumate y arrancá el verano 2026 con todo!

Dirección de Prensa y Difusión

Municipalidad de General Güemes





Intendencia Carlos Rosso

#GestiónCarlosKetyRosso

#GüemesSomosTodos



