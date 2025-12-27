ÚLTIMO MOMENTO: Robó un comercio en El Bordo y fue detenido

POLICIALES: Un joven de 18 años fue detenido tras robar un comercio ubicado en la intersección de las calles Belgrano y Gumersinda Figueroa, en la localidad de El Bordo. El hecho ocurrió el pasado miércoles y permitió la recuperación de los elementos sustraídos.

Efectivos de la Base Operativa El Bordo, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, realizaron tareas investigativas que posibilitaron esclarecer el ilícito y dar con el autor del robo. La detención se concretó en la vía pública.

Como resultado del procedimiento, se logró recuperar diversos objetos que habrían sido reducidos en barrio Evita, entre ellos un parlante, un termo, juegos de mate, prendas de vestir, encendedores y otros elementos de interés para la causa.

El joven detenido, junto a los elementos secuestrados, quedó a disposición de la Fiscalía Penal de General Güemes, que continúa con las actuaciones correspondientes.





