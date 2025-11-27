Gral Güemes: ENTREGA DE NUEVO MOBILIARIO PARA LA ESCUELA STA TERESITA Y COLEGIO LIBERTAD LATINOAMERICANA





En esta oportunidad, se realizó la entrega de mobiliario escolar a la Escuela N° 4.788 “Santa Teresita del Niño Jesús” y al Colegio N° 5.168 Libertad Latinoamericana, contribuyendo así a mejorar los espacios de aprendizaje y brindar mayor comodidad a alumnos y docentes.

Desde el Ejecutivo Municipal destacaron que esta gestión es posible gracias al apoyo de la Ministra de Educación, Cristina Fiore, quien acompaña de manera activa las necesidades planteadas por las instituciones del departamento.





Las autoridades coincidieron en que invertir en educación es apostar al futuro, y reafirmaron su compromiso de seguir trabajando junto a la comunidad educativa para que las escuelas de Güemes continúen fortaleciendo su infraestructura y calidad educativa.

continúa fortaleciendo el acompañamiento a las instituciones educativas del municipio con acciones concretas que buscan mejorar las condiciones de estudio de los niños y jóvenes güemenses.