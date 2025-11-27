CRONOGRAMA FESTIVIDAD ⚘VIRGEN DEL VALLE ⚘ 2025 🌟 COMIENZA LA NOVENA🙌

La comunidad se prepara con profundo fervor para vivir una de las celebraciones más significativa: la Fiesta Patronal en honor a la Virgen del Valle.

⚜ El lema de este año "De la mano de María, peregrinamos con esperanza”⚜





📆 Iniciaremos este camino espiritual desde el sábado 29 de noviembre hasta el domingo 7 de diciembre. Fiesta patronal el día 8 de diciembre.





⛪Cada día de la novena tendrá una intención y un signo, que invita a reflexionar y renovar la fe.





Esta festividad vuelve a convocar a la comunidad a rezar, agradecer y confiar en su mirada maternal. La novena se presenta como un tiempo especial de renovación, fe y esperanza.





Seamos peregrinos de Esperanza.



