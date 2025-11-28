BOMBEROS RESCATAN 🐴A UN Equino atrapado en un alambrado en el barrio Naranjito





POLICIALES: Aproximadamente a horas 12:44, el Centro de Coordinación Operativa (CCO) recibió un aviso sobre un equino atrapado en un alambrado en la zona conocida como arroyo El Codito, en el barrio Naranjito entrada Sur de General Güemes.





De forma inmediata se dispuso el desplazamiento del móvil R7, a cargo del Comandante Flores, Bomberos Voluntarios General Manuel Belgrano para intervenir en la situación y asistir al animal.





Se aguarda información oficial sobre el estado del equino y las tareas realizadas en el lugar.





Info: EL PORTAL DE GRAL GUEMES