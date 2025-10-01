🚨ÚLTIMO MOMENTO🚨ARGENTINA.









⚖️ Millonarias multas a los padres de alumnos que hagan bullying en Mendoza





El Gobierno provincial presentó un proyecto de ley que busca responsabilizar también a madres, padres o tutores de los estudiantes que cometan acoso escolar.





📌 ¿Qué prevé la iniciativa?





👉 Multas que van de $210.000 a más de $2 millones.





👉 Trabajo comunitario de 5 a 50 días.





👉 Talleres de parentalidad y mediación para prevenir la reincidencia.





🔴 En caso de reincidencia, las sanciones podrán duplicarse y sumar la asistencia obligatoria a terapia familiar.





Los fondos recaudados se destinarán a la prevención y asistencia de víctimas de bullying en la DGE y Bibliotecas Populares.





