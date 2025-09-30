POLICIALES: CAYÓ UN INSPECTOR TRUCHO QUE PEDÍA COIMAS DE HASTA $450 MIL EN PLENO CENTRO DE SALTA leer más 👇👇👇





POLICIALES: Salta Capital Un exagente municipal, echado por coimas y corrupción, fue sorprendido en pleno centro vestido con uniforme de Tránsito. 🚦





👉 Frenaba a motociclistas y automovilistas en la esquina de Buenos Aires y Urquiza, les pedía papeles y luego exigía sobornos de hasta $100.000 para evitar supuestas multas.





📹 Vecinos lo grabaron en acción y, tras una pelea en la vía pública, intervino la Policía. El acusado terminó devolviendo parte del dinero.





Fuente: El Tribuno de Salta