POLICIALES: CAYÓ UN INSPECTOR TRUCHO QUE PEDÍA COIMAS DE HASTA $450 MIL EN PLENO CENTRO DE SALTA leer más 👇👇👇


POLICIALES: Salta Capital  Un exagente municipal, echado por coimas y corrupción, fue sorprendido en pleno centro vestido con uniforme de Tránsito. 🚦

👉 Frenaba a motociclistas y automovilistas en la esquina de Buenos Aires y Urquiza, les pedía papeles y luego exigía sobornos de hasta $100.000 para evitar supuestas multas.

📹 Vecinos lo grabaron en acción y, tras una pelea en la vía pública, intervino la Policía. El acusado terminó devolviendo parte del dinero.

#Tránsito #Policiales #Coimas

Fuente: El Tribuno de Salta 
