EET 3131 𝗜𝗡𝗔𝗨𝗚𝗨𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔𝗦 𝗔𝗨𝗟𝗔𝗦









✅ En la EET N° 3.131 "Juana Azurduy" se dieron por inauguradas tres nuevas aulas que sin duda serán el escenario de enseñanza, desarrollo de proyectos educativos y crecimiento de nuestros técnicos.

🏫 Agradecemos a la Ministra Cristina Fiore por su presencia y acompañamiento en este gran logro; así también a nuestros legisladores, Senador Enrique Cornejo, Diputados Germán Rallé y Daniel Segura, y a cada uno de nuestros concejales.

¡Güemes somos todos!





