ÚLTIMO MOMENTO 🛑 ACCIDENTE EN RUTA 34 y Ruta 12 AL PRADO VUELCO CON PERSONA ATRAPADA 🛑

POLICIALES: Siendo las 19:15 horas, desde el CCO se recibe un llamado por el vuelco de un vehículo con una persona atrapada sobre la Ruta Nacional 34, kilómetro 1145. Acceso a Ruta Provincial N` 12 entrada al Prado y Ruta Nacional 34





De manera inmediata, se dispone el desplazamiento del móvil B8, a cargo del Comandante Flores, hacia el lugar del siniestro.





Según las primeras informaciones, las imágenes muestran el fuerte impacto entre dos vehículos, lo que provocó importantes daños materiales y la necesidad de asistencia urgente a los involucrados.





👉 Personal de bomberos, policía y servicio de emergencia trabajan en el lugar para liberar a la persona atrapada y asegurar la zona.

Se recomienda circular con precaución por el sector.





Policia y bomberos voluntarios realizan peritajes para informar la mecánica del siniestro vial.





Fuente: Bomberos voluntarios General Manuel Belgrano





Info: www.gralguemes.com.ar | EL PORTAL DE GRAL GUEMES