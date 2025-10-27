ÚLTIMO MOMENTO 📰 FINALIZÓ LA ZAFRA 2025 EN EL INGENIO SAN ISIDRO 🌾

Suena las sirena y el tradicional pito del Ingenio San Isidro

En Campo Santo, el histórico Ingenio San Isidro puso fin hace instantes a la Zafra 2025.

El inconfundible sonido de la sirena marcó el cierre de una intensa temporada de trabajo, emoción y esfuerzo compartido.





Entre aplausos, abrazos y lágrimas, trabajadores y vecinos despidieron otro ciclo productivo, símbolo de tradición y orgullo para toda la comunidad.





El fin de la zafra no solo representa el cierre de una etapa laboral, sino también un momento de reflexión y reconocimiento a quienes día a día hacen posible que esta industria siga siendo el corazón de Campo Santo. ❤️



