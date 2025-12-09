🚌✨ ¡ATENCIÓN, GÜEMES! DESPUÉS DE AÑOS, LA CIUDAD YA TIENE SU NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS

General Güemes vive un día histórico. Tras varios años de espera y trabajos continuados, la nueva Terminal de Ómnibus finalmente entró en funcionamiento.





Anoche, a partir de las 00:45 hs del 9 de diciembre quedará habilitada oficialmente con el ingreso del primer colectivo, marcando así el inicio de una nueva etapa para el transporte y la conectividad de todos los güemenses.





La moderna infraestructura promete brindar mayor comodidad, seguridad y agilidad tanto a los pasajeros como a las empresas de transporte.





📌 Un hecho que marca un antes y un después en la ciudad. ¡Güemes sigue creciendo!