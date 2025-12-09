🔴General Güemes: Importante operativos de actualización de identificación del Registro Civil

intendente Carlos Rosso, quien colabora con la logística para su organización. En el municipio de General Güemes se ejecutará un operativo de identificación destinado exclusivamente a niños que cursan la escuela primaria y jóvenes de secundaria. Esta acción responde a un pedido del, quien colabora con la logística para su organización.





Desde hoy martes 9, y hasta el viernes 12, los agentes del Registro Civil atenderán en el Centro Cultural 13 de Febrero, ubicado en calle 20 de Febrero s/n. A partir de las 9 hs se entregarán 120 turnos por día.





> A primera hora se entregan 120 turnos a demanda espontánea

Desde las 9 de la mañana hasta finalizar los turnos entregados

TRÁMITES

> Nuevos ejemplares

> Cambios de domicilio

> Actualizaciones de menores y mayores

> ÚNICAMENTE PARA ESTUDIANTES





En Güemes el operativo es exclusivamente destinado a estudiantes de primaria y Secundaria para realizar sus actualizaciones. Las acciones iniciarán hoy martes, y se extenderán hasta el Viernes 12.





La subsecretaría del Registro Civil, a cargo de Fernanda Ubiergo, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, informó que durante esta semana se desarrollarán operativos de identificación en el interior de la provincia.





