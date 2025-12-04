𝗔𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡: 🔴GÜEMES LLAMADO A LICITACION PUBLICA DE LOCALES EN LA NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS









Los Pliegos de Bases y Condiciones ya se encuentran disponibles para su adquisición en el horario de 8:00 a 13:00 hs en las oficinas de la Secretaria de Hacienda y serán hasta las 9:00 hs del día 16 de Diciembre.

• Presentación de propuestas: hasta el 16 de diciembre a 12 hs.

• Apertura de sobres: el 16 de diciembre a las 16 hs, en el Centro Cultural "13 de Febrero".

Por Consultas dirigise a la Secretaria de Hacienda al correo gralguemesmunicipalidad@gmail.com





La Municipalidad de General Guemes informa a toda la comunidad que, mediante, se encuentra aprobado el lamado a