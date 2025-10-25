PROVINCIAL: ⚡️⚠️ SE VIENE EL TEMPORAL: ALERTA AMARILLA POR TORMENTAS, VIENTOS DE 90 KM/H Y POSIBLE GRANIZO

El Servicio Meteorológico Nacional encendió la alerta amarilla por tormentas fuertes para este sábado 25 de octubre, y advierte sobre lluvias intensas, ráfagas de hasta 90 km/h y posible caída de granizo en distintos puntos de la provincia de Salta.





Las zonas más afectadas serían los departamentos Anta, General Güemes, San José de Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria, además de áreas rurales cercanas. Según el organismo, las precipitaciones podrían acumular entre 40 y 70 milímetros a lo largo de la jornada, con momentos de fuerte actividad eléctrica y vientos huracanados.





El fenómeno meteorológico se extendería hasta la noche y podría provocar anegamientos en zonas urbanas y rurales, por lo que se recomienda no circular por calles o rutas inundadas y asegurar objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.





A pesar de que Salta Capital no figura dentro de las zonas bajo alerta, otros modelos meteorológicos anticipan una fuerte tormenta desde las 15 horas, lo que mantiene en alerta preventiva a los organismos de emergencia, que piden a la población mantenerse informada por los canales oficiales del SMN y la Subsecretaría de Defensa Civil.





Además, se espera un descenso de temperatura para el fin de semana, con lluvias intermitentes e inestabilidad en gran parte del Valle de Lerma y el sur provincial.





⚠️ Recomendación: Evitá salir si no es necesario, protegé a tus mascotas y mantené precaución ante posibles cortes de luz o caída de árboles.