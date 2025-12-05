ÚLTIMO MOMENTO: GENERAL GÜEMES CHOQUE ENTRE DOS VEHÍCULOS EN RUTA 34

Foto: ANGEL TESEIRA





Choque entre dos vehículos en la entrada al Parque Industrial de General Güemes





Hace instantes se produjo un fuerte siniestro vial sobre Ruta Nacional 34, kilómetro 1534, a la altura del ingreso al Parque Industrial de General Güemes.





Dos vehículos terminaron fuera de la calzada tras el impacto. En el lugar trabaja la Policía Científica de Salta, realizando las pericias correspondientes, mientras personal de la Agencia de Seguridad Vial colabora en el ordenamiento del tránsito.





🚑 Dos personas fueron trasladadas al Hospital Dr. Joaquín Castellanos para su atención médica.





La zona permanece con circulación reducida.

Ampliaremos…





Fuente: DIARIO DIGITAL EL PORTAL DE GRAL GUEMES

🚨 URGENTE – 15:45 hs