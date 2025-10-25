El Gobierno confirmó que no habrá clases el lunes 27 de octubre tras las elecciones

El domingo 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas en Argentina, en donde el país renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación.













Y si bien casi todas las provincias tendrán clases normalmente el lunes 27 de octubre, hay una que dispuso que el turno mañana no asista a las escuelas: se trata de Salta, Entre Rios.









El Consejo General de Educación (CGE) de esa provincia estableció, a través de la Nº17, que no se dictarán clases el próximo lunes 27 de octubre en el turno mañana en todas aquellas escuelas que hayan sido utilizadas como centros de votación.





"Es por la necesidad de garantizar las condiciones de higiene, seguridad y desinfección en los establecimientos escolares luego de la jornada electoral”, establece el comunicado.









Las escuelas de Entre Ríos no tendrán clases en el turno mañana el lunes 27 de octubre.

El CGE, en este sentido, explicó que los alumnos no deberán asistir al colegio, aunque sí deberán cumplir su horario habitual el personal directivo, de maestranza y los servicios auxiliares.