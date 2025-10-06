POLICIALES: Detienen a dos hombres por la sustracción de dinero esta mañana





Policías de distintas áreas especiales de Joaquín V González trabajaron en un importante procedimiento en el marco de una causa judicial por robo calificado con uso de arma de fuego que se registró hoy en una distribuidora de bebidas local.





Ante el reporte del hecho se hicieron las diligencias investigativas correspondientes. Lograron la detención de dos hombres y recuperar el dinero sustraído. Se secuestró un arma de fuego.





Intervinieron la Brigada de Investigaciones 5, Seguridad Urbana, Infantería y el Centro de Videovigilancia.





Interviene la Fiscalía Penal de Joaquín V. González.