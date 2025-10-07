HORROR EN SALTA | Una mujer fue abusada y casi asesinada: "La encontraron tirada en la calle"

Una mujer de 54 años fue encontrada tirada en la calle en San José de Metán. Estaba ensangrentada, golpeada y apenas consciente. Fue auxiliada por personal del Servicio Penitenciario que pasaba por el lugar y rápidamente trasladada al hospital, para luego ser derivada a la ciudad de Salta por la gravedad de sus heridas.
Los médicos confirmaron que había sido abusada sexualmente y golpeada con brutalidad. Incluso, el agresor intentó ahorcarla con una prenda íntima antes de escapar.
La investigación quedó a cargo del fiscal Gonzalo Gómez Amado, quien reunió testimonios, cámaras de seguridad y análisis de teléfonos. En menos de 48 horas, se identificó y detuvo al sospechoso: un hombre de 41 años.
El acusado fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado y tentativa de homicidio por violencia de género. Se negó a declarar y seguirá detenido mientras avanza la causa.
La víctima continúa internada en estado reservado.
Imagen Ilustrativa.