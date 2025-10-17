📰 IMPACTANTE: RAYO CAYÓ SOBRE UNA VIVIENDA EN CAMPO SANTO ⚡









En la noche de ayer, durante una fuerte tormenta eléctrica, un rayo cayó sobre el techo de una vivienda ubicada en el barrio Rallé de la localidad de Campo Santo.





La descarga provocó daños materiales, rompiendo parte del techo de la casa.

👉 Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas ni heridos.





Vecinos de la zona reportaron haber sentido un fuerte estruendo al momento del impacto. Autoridades locales recomiendan extremar precauciones durante tormentas eléctricas y evitar permanecer al aire libre o cerca de objetos metálicos.





