⚠️SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL PARA MAÑANA VIERNES⚠️

TORMENTA

🟡 El área que abarca a parte de Jujuy, valles centrales de Salta, oeste de Tucumán, parte de Catamarca, centro, este y sur de La Rioja, gran parte de San Luis y oeste de Córdoba será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. También pueden provocar ocasionalmente granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.





El resto del área (parte de la zona serrana de Córdoba, oeste y parte del norte de Santiago del Estero, gran parte de Santa Fe, gran parte de Entre Ríos, parte de Corrientes, Formosa, oeste de Chaco, este y parte del norte de Salta) será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados puntualmente.





🟠 El área de Tucumán, centro, sur y noroeste de Salta, centro y este de Jujuy será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. También pueden provocar granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados en forma localizada.





El resto del área (noreste de Santiago del Estero, gran parte de Chaco, norte de Santa Fe, oeste y norte de Corrientes, Misiones) será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.