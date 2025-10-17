🎉 INAUGURACIÓN PLAYÓN DEPORTIVO PARA COLEGIO Y ESCUELA EN GENERAL GÜEMES👏

General Güemes se inauguró un nuevo playón deportivo destinado a la Escuela Santa Teresita del Niño Jesús y al Colegio Secundario Libertad Latinoamericana. ⛹🏽‍♀️🏃🏻‍♂️⚽🏀🏐

El acto contó con la presencia del Intendente Carlos “Kety” Rosso y de la Ministra de Educación, Cristina Fiore, quienes destacaron la importancia de esta obra realizada con unión, compromiso y trabajo conjunto.





Este nuevo espacio brindará a los estudiantes un lugar donde aprender, compartir, crecer y forjar sueños y amistades, fortaleciendo la educación y el deporte en la comunidad. 🫂🤍🩵

“Seguimos trabajando juntos por la educación y el bienestar de los chicos de General Güemes”, expresó el intendente Rosso. 🤝



