🚨 ULTIMO MOMENTO | GENERAL GÜEMES: INCENDIO EN LA PLAZA CENTRAL 🚨





Gral Güemes: Un principio de incendio se registró en una glorieta pasado el mediodía en la plaza central de la ciudad de General Güemes, por causas que aún se desconocen.





Se presume que un grupo de jóvenes estuvo reunidos minutos antes en el lugar.





Desde la Municipalidad de Güemes informaron que bomberos voluntarios y personal policial trabajaron rápidamente en el lugar para sofocar las llamas.





Afortunadamente, la situación ya fue controlada y no se reportaron personas heridas.





