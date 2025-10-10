POLICIALES: UNA CAMIONETA CAYO DENTRO DE UN CANAL DE DESAGUE

🔴 CAYÓ AL CANAL DE CALLE DORREGO





Pudo ser una tragedia. Una camioneta que circulaba por calle Dorrego terminó cayendo al canal en horas de la tarde.





Según las primeras informaciones, al momento del accidente una menor de edad conducía el vehículo y otras dos jóvenes iban como acompañantes.





Personal policial y del SAMEC acudieron rápidamente al lugar para asistir a las menores involucradas, quienes fueron trasladadas al hospital local para recibir atención médica.





Dos de las jóvenes quedaron en observación en la guardia de adultos, mientras que una niña fue atendida en el área de pediatría.