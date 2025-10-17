📣 ¡EL BORDO SEDE DEL PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 2025! 🚀





En la jornada de ayer, la Plaza Ejército Argentino de nuestra localidad se viste de conocimiento e innovación con la realización del Primer Encuentro Regional de Prácticas Profesionalizantes, un espacio que reúne a Escuelas Técnicas de diferentes puntos de la Provincia de Salta.

A lo largo del día, las instituciones participantes estuvieron exponiendo los distintos proyectos que desarrollaron durante todo el ciclo lectivo, compartiendo experiencias, creatividad y el fruto del esfuerzo de estudiantes y docentes. 💡🔧📚

El intendente Dr. Sergio Copa felicita a todos los que hicieron posible este importante encuentro regional y celebramos el compromiso, la dedicación y el entusiasmo de cada participante. 👏😊



