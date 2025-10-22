🏐 ¡Finalizó el Torneo “Voley Madres 2025”! 💖 mira Los resultados

Vivimos una jornada llena de emoción y alegría donde cada equipo dio lo mejor en la cancha y demostró que el deporte también es unión y amistad. 🙌
👏 Felicitaciones a los equipos ganadores:
Categoría B
🥇 1° Puesto: 135 Viviendas
🥈 2° Puesto: Güemes Vóley
🥉 3° Puesto: Rimay
🏅 4° Puesto: Las Novas
Categoría A
🥇 1° Puesto: Branca
🥈 2° Puesto: Municipal B
🥉 3° Puesto: S.O.E.M.
🏅 4° Puesto: Evita
