🚨 ACCIDENTE VEHICULAR EN GÜEMES 🚨





📅 14 de octubre de 2025 – 22:40 hs





En horas de la noche, personal de Bomberos fue alertado por un accidente vehicular ocurrido en la intersección de las calles Gorriti y Rivadavia, en la ciudad de General Güemes.

De inmediato, el CCO dispuso el desplazamiento del móvil R7, a cargo del Comandante Flores, hacia el lugar del hecho.

👉 Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, solo daños materiales en los vehículos involucrados.





Las autoridades trabajaron en la zona para garantizar la seguridad vial y normalizar el tránsito.





