MTV llego a su fin 😔

La icónica cadena MTV anunció el cierre definitivo de todos sus canales dedicados a la música en el continente europeo, marcando el final de una etapa que definió a varias generaciones.





A partir del 31 de diciembre de 2025, señales como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live cesarán transmisiones en países como Reino Unido e Irlanda, mientras la compañía redirige sus esfuerzos hacia la producción de reality shows y contenido de entretenimiento.





Esta decisión refleja la transformación del consumo musical, ahora dominado por el streaming y las plataformas digitales como Spotify y Deezer. Con ello, se apaga un símbolo de la televisión musical que durante décadas marcó tendencia en todo el mundo.