Jornadas Semana de Mamá 2.025

Programa de Actividades
LUNES 12 / INICIO
09:00 ": DESAYUNO Y PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA. LUGAR: C.C. 13 DE FEBRERO JUNTO AL SR. INTENDENTE CARLOS ROSSO.
20:00 HS.: INICIO: ACTO APERTURA. PLAZA DE LAS MADRES (CABRED Y RIVADAVIA) - DESFILE - CULMINACIÓN EN ANFITEATRODE PLAZA CENTRAL.
MARTES 14/ JORNADA DE JUEGOS
20:00 HS.:
INICIO EN COMPLETO MUNICIPAL (NO COMPETITIVOS) RECONOCIMIENTOS MAMÁS DESTACADAS.
MIÉRCOLES 15 / TORNADA DE MURGAS 20:00 HS.
INICIO EN EL CORSÓDROMO DE PLAZA CENTRAL. 4 CATEGORÍAS TURADO (COMPETITIVO).
JUEVES 16 /JORNADA DE KARAOKE O IMITACION
20:00 HS.: COMPLETO MUNICIPAL ( NO COMPETITIVO).MAMÁS DESTACADAS.
VIERNES 17 (JORNADA DE VIDEO CLIPS 20:00 HS.: COMPLETO MUNICIPAL. ELECCIÓN DECOMPETENCIA. MAMÁS DESTACADAS.
SÁBADO 18 | CIERRE - ELECCIÓN REINA DE LAS MADRES 20:00 HS.: PLAYA CENTRAL. SHOW APERTURA. GRUPO AGUA Y SOL. SORTEOS Y MUCHO MÁS.