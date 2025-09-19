📌 TV VIVO: Elección Reina Provincial de los Estudiantes 2025 General Güemes

Video y transmisión GENTILEZA DE CANAL 2 libersat FACEBOOK











La localidad de General Güemes recibió este miércoles por la mañana a 13 representantes departamentales para la Fiesta Provincial de los Estudiantes 2025. Las jóvenes embajadoras fueron presentadas en el Colegio Secundario “Dr. Facundo Zuviría” y por la tarde merendarán con el Intendente Carlos Rosso. Entre algunas ausencias llamativas figuran Capital y Orán, a diferencia de otros años.





Los departamentos representados en esta elección de la Embajadora Provincial:

– Anta: Bárbara Guillermina Garello Apaza

– Cachi: Andrea Fuenzalida

– General Güemes: Vanina Vogel

– Iruya: Florencia Rocío Zambrano

– La Candelaria: Miriam Anise Esper Limardo

– Metán: Agustina Peñalva Moya

– San Carlos: Antonella Giselle Mamaní Ríos

– San Martin: Brisa del Milagro Cáceres

– Rosario de la Frontera: Ana Paula Reguilón

– Cafayate: Elena Domingo

– Los Andes: Jaqueline Martinez

– La Viña: Alejandra Maribel Flores









El viernes 19, jornada central de la Elección de la Representante Provincial, la agenda comenzará más temprano. A las 8.15 horas, las embajadoras concentrarán en el hall del Hotel y partirán al Colegio Secundario N° 5.085 “Dr. Mariano Moreno”, donde desayunarán y compartirán momentos con los estudiantes. Seguirán con:

– 10.15: a 12.30 hs: Traslado al Complejo del ex Club Talleres, para ensayo de pasarela

– 12.30 a 13.30: Almuerzo

– 13.30 a 17 hs: Descanso en Hotel “Alto del Camino”

– 17 a 18 hs: Merienda en Hotel

– 19 hs: Concentración en hall del Hotel para traslado al Complejo

– 20 hs: Inicio de la Fiesta Provincial de los Estudianes y Elección de la Representante Salta 2025

– 2 hs (20 de septiembre): Anuncio de las representantes seleccionadas, entrega de atributos y presentes

– 2.30 horas: Retorno al Hotel





Finalizada la elección de la Embajadora Provincial, las jóvenes compartirán desayuno de despedida en el Hotel, a las 9 de la mañana del sábado 20 de septiembre. La partida de las representantes a sus localidades está prevista para las 10 horas.





👉 La cobertura continúa en vivo con los resultados y testimonios de los protagonistas.