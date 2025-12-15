ÚLTIMO MOMENTO: BOMBEROS GÜEMENSES RESCATARON A UN CAMIONERO QUE VOLCO SOBRE RUTA 9

Siendo las 19:18 hs, se recibe llamado en el CCO alertando por el vuelco de un camión con una persona atrapada, ocurrido sobre Ruta Nacional 9, km 1524 (aproximado).





De manera inmediata se dispuso el desplazamiento del móvil B8, a cargo del Comandante Flores del Cuartel de Bomberos General Manuel Belgrano arribar al lugar, el personal interviniente constató que el conductor se encontraba consciente, aunque con una de sus piernas atrapada entre los hierros del vehículo siniestrado.

Trabajaron en el lugar personal de emergencias y rescate, realizando las maniobras correspondientes para asistir a la víctima y garantizar la seguridad en la zona.





⚠️ Se recomienda circular con precaución, ya que el tránsito se vio afectado.

🔴 Ampliaremos.