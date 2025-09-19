📌 TV VIVO: Elección Reina Provincial de los Estudiantes 2025 General Güemes

Imagen GENTILEZA TRANSMISIÓN DE CANAL 2 LIBERSAT
Vivo: ELECCION REINA REPRESENTANTE ESTUDIANTES 2025
La localidad de General Güemes recibió este miércoles por la mañana a 13 representantes departamentales para la Fiesta Provincial de los Estudiantes 2025. Las jóvenes embajadoras fueron presentadas en el Colegio Secundario “Dr. Facundo Zuviría” y por la tarde merendarán con el Intendente Carlos Rosso. Entre algunas ausencias llamativas figuran Capital y Orán, a diferencia de otros años.
Los departamentos representados en esta elección de la Embajadora Provincial:
– Anta: Bárbara Guillermina Garello Apaza
– Cachi: Andrea Fuenzalida
– General Güemes: Vanina Vogel
– Iruya: Florencia Rocío Zambrano
– La Candelaria: Miriam Anise Esper Limardo
– Metán: Agustina Peñalva Moya
– San Carlos: Antonella Giselle Mamaní Ríos
– San Martin: Brisa del Milagro Cáceres
– Rosario de la Frontera: Ana Paula Reguilón
– Cafayate: Elena Domingo
– Los Andes: Jaqueline Martinez
– La Viña: Alejandra Maribel Flores
El viernes 19, jornada central de la Elección de la Representante Provincial, la agenda comenzará más temprano. A las 8.15 horas, las embajadoras concentrarán en el hall del Hotel y partirán al Colegio Secundario N° 5.085 “Dr. Mariano Moreno”, donde desayunarán y compartirán momentos con los estudiantes. Seguirán con:
– 10.15: a 12.30 hs: Traslado al Complejo del ex Club Talleres, para ensayo de pasarela
– 12.30 a 13.30: Almuerzo
– 13.30 a 17 hs: Descanso en Hotel “Alto del Camino”
– 17 a 18 hs: Merienda en Hotel
– 19 hs: Concentración en hall del Hotel para traslado al Complejo
– 20 hs: Inicio de la Fiesta Provincial de los Estudianes y Elección de la Representante Salta 2025
– 2 hs (20 de septiembre): Anuncio de las representantes seleccionadas, entrega de atributos y presentes
– 2.30 horas: Retorno al Hotel
Finalizada la elección de la Embajadora Provincial, las jóvenes compartirán desayuno de despedida en el Hotel, a las 9 de la mañana del sábado 20 de septiembre. La partida de las representantes a sus localidades está prevista para las 10 horas.
👉 La cobertura continúa en vivo con los resultados y testimonios de los protagonistas.