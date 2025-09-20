👑 ELECCIÓN REINA PROVINCIAL DE SALTA 2025





Con gran emoción se vivió la elección de la Reina Provincial de Salta 2025, un evento que reunió a representantes de distintos departamentos de la provincia.

✨ Resultados Oficiales:





👑 Reina Provincial 2025: Vanina Vogel – Departamento General Güemes.





🌸 1ra. Princesa: Agustina Peñalva Moya – Departamento Metán.





🌹 2da. Princesa: Bárbara Garello Apaza – Departamento Anta.









La flamante soberana Vanina Vogel, con su corona, capa y ramo de flores, recibió el aplauso de todo el público presente y será la encargada de representar a Salta en las actividades provinciales y nacionales durante el año 2025.





Un evento lleno de brillo, emoción y orgullo para cada comunidad que acompañó a sus candidatas