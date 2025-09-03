Incendio de pastizales en inmediaciones de rutas 9 y 34





General Güemes – Este mediodía, a las 12:28 horas, se registró un incendio de pastizales en las inmediaciones de las rutas nacionales 9 y 34, entre los kilómetros 1525 y 1527.





Ante la alerta, el Comando de Comunicaciones Operativas (CCO) dispuso de manera inmediata el desplazamiento del móvil B8, bajo la coordinación del Suboficial Mayor Machelett, con el objetivo de sofocar las llamas y controlar la situación.





El incendio generó preocupación debido a la cercanía con una de las principales vías de tránsito del departamento. El humo denso en la zona podría haber representado un riesgo para la circulación vehicular, por lo que se recomendó a los conductores extremar precauciones.





Riesgo en temporada seca





Los incendios de pastizales son frecuentes en esta época del año, favorecidos por las altas temperaturas, la sequedad del ambiente y la acción humana, ya sea de manera intencional o por descuidos. Estas quemas no solo afectan la visibilidad en las rutas, sino que también ponen en riesgo la flora, fauna y, en casos graves, viviendas y establecimientos cercanos.





Recomendaciones





Las autoridades recordaron a la población la importancia de no arrojar colillas de cigarrillos, botellas ni residuos inflamables, así como evitar encender fuego en áreas rurales sin las medidas de seguridad adecuadas. La colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir este tipo de emergencias.









