☆ Presentación de Representante Estudiantil Departamental Gral. Güemes 2025 ☆





Campo Santo – En el Colegio Dr. Enrique Cornejo N° 5.034 se llevó a cabo la presentación oficial de los Representantes Estudiantiles Departamentales 2025 del departamento General Güemes.





Con gran orgullo y entusiasmo, fueron presentados:

👑 Abril Evangelina Rodríguez,

🌟 Carlitos Corregidor Chico 10s.









El acto estuvo acompañado por directivos, docentes, familias y compañeros que celebraron este importante paso en la vida estudiantil de los jóvenes representantes.





Desde El Portal de Güemes en Internet hacemos llegar nuestras felicitaciones a los estudiantes, deseándoles un camino lleno de logros, compromiso y participación en beneficio de toda la comunidad educativa del departamento.



