ATENCIÓN GENERAL GÜEMES SE VIENE EL FESTIGUEMES 2025

🎉 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐆Ü𝐄𝐌𝐄𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟓- 𝟐𝟗° 𝐄𝐃𝐈𝐂𝐈𝐎𝐍🎉
El Intendente de General Güemes, Carlos Rosso, anuncia con gran emoción la cartelera de artistas que estarán presentes en el FestiGüemes 2025, honrando a nuestra patrona Santa Rosa de Lima. 🎶
📅 Sabado 30 de agosto
🕔 A partir de las 17:00 hs
📍 Predio Club
Talleres
✨ Entrada totalmente gratis ✨
¡No te pierdas esta celebración llena de música, tradición y alegría! ¡Te esperamos para vivir juntos este festival inolvidable! 🎤🌟
CANTO DEL ALMA - CRISTIAN QUINTANA - LAS VOCES DEL LUCERO - BAGUALES - RAÚL "EL CHANGO" JIMÉNEZ - MARCELO CAMACHO - AMÉRICO Y LOURDES CORVALÁN JUAN Y PABLO RENGIFO - ROBERTO PAIVA - HÉCTOR ALZOGARAY - ALEXA -"EMILIA HORMIGO, BIANCA MARIJANOVICH ¥ ALEXANDER DÍAZ DE LA VOZ KIDS" - RAQUEL TOLAVA - IVÁN GALEAN - EL CLAN -DAMARIS Y LOS INFIELES DE JUJUY - AUGUSTO ANDRADA - PERLAS GAUCHAS -- SAUZALES - GABRIEL CASTELLANOS - SARAVIA 3 -DANIEL CUEVAS - CHIRETTES - STYLO TROPICAL ACUTY Y SU JUNTA CUMBIERA - KEVIN ALEXIS- GUADALUPE Y SU BANDA - ADRIÁN PÉREZ EL TALEÑO - LOS FANTASMAS -CANTO GÜEMES - LOS INTI.