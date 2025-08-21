HOY NOCHE CULTURALES MIRA EL CRONOGRAMA





🎶🌹 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒍𝒂 𝑵𝒐𝒗𝒆𝒏𝒂 𝒆𝒏 𝒉𝒐𝒏𝒐𝒓 𝒂 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒂 𝑹𝒐𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑳𝒊𝒎𝒂, 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒐𝒏𝒂 𝒅𝒆 𝒏𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒄𝒊𝒖𝒅𝒂𝒅 🌹🙏





Cada noche nos reunimos en comunidad para vivir la fe y la devoción hacia nuestra Santa Patrona.





✨ Pero también, junto a la oración, llegan las esperadas Noches Culturales, un espacio donde el arte, la música y la tradición se hacen presentes para honrarla con alegría y unión. 🎤💃🎭





Los invitamos a participar y disfrutar de estas noches que combinan fe y cultura, celebrando nuestra identidad y nuestras raíces.





Parte de Prensa

📢 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 𝘆 𝗗𝗜𝗙𝗨𝗦𝗜𝗢𝗡 | 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗚ü𝗲𝗺𝗲𝘀 - 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗼