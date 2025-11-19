EL INTENDENTE CARLOS ROSSO IMPULSA LA COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS EN LA RUTA 34 JUNTO A LA E.E.T. N° 3169





El intendente Carlos Rosso avanza con el plan municipal de reordenamiento del tránsito vehicular, una iniciativa que busca mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación en puntos críticos del municipio.

En este marco, y tras un diálogo con docentes y alumnos de la E.E.T. N° 3169, surgió la propuesta de trabajar en conjunto para fortalecer las prácticas profesionalizantes de los estudiantes mediante una intervención concreta y de alto impacto comunitario.

La acción conjunta tiene como objetivo la colocación de semáforos sobre Ruta Nacional N° 34 y Calle Sarmiento, un sector de alta circulación donde vecinos y automovilistas han solicitado mejoras en materia de seguridad vial.





Esta medida apunta a ordenar el tránsito, reducir riesgos de siniestros y brindar mayor fluidez a uno de los accesos más transitados de la ciudad.





El intendente destacó la importancia de integrar a los jóvenes en proyectos reales que transforman su entorno:





> “Acompañamos e impulsamos la participación de los estudiantes en decisiones que mejoran la vida de todos los vecinos”, afirmó.













Con esta iniciativa, el municipio fortalece el vínculo entre la educación técnica y las políticas públicas, promoviendo la participación activa de los estudiantes en mejoras para toda la comunidad.