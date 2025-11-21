📰 SINIESTRO VIAL NOCTURNO EN RUTA 34 Y CALLE RIVADAVIA

Anoche, pasadas las 24:10 hs, se registró un siniestro vial entre dos motocicletas de 110 cc en la intersección de Ruta Nacional 34 y calle Rivadavia, una zona de tránsito frecuente y alta circulación.





Como resultado del impacto, uno de los motociclistas debió ser trasladado al hospital para recibir atención médica. Por el momento, no se cuenta con mayores detalles sobre la mecánica del accidente, y las causas aún están siendo investigadas.





En el lugar trabajó personal policial, Seguridad Vial y equipos de emergencia, quienes llevaron adelante las primeras actuaciones y ordenamiento del tránsito.





Se recomienda circular con precaución por la zona.