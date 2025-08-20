Rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad





Tras el acuerdo, los legisladores debatieron y luego votaron por el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.





Con el apoyo de los bloques opositores, finalmente los legisladores decidieron rechazar el veto del Presidente a la ley. La insistencia obtuvo 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones.





Ahora deberá ser tratado por el Senado. El Gobierno había anunciado esta mañana que estaba analizando un aumento en las prestaciones.





