👏FELIZ JUBILACIÓN PROFES 🥉WALTER AMADO, GUSTAVO TEMER Y HUGO ANDRADA Acto Jubilacion en el Colegio Enrique Cornejo N° 5034🎉









Campo Santo: Feliz Nueva etapa a estos queridos Profesores que se adhieren a pase a Jubilación, tantas generaciones de alumnos que educaron en la Educación Física, hoy todo el Departamento se llena de Felicidades por sus años dedicados a la Enseñanza.





La Directora de Institución del Col. Dr Enrique Cornejo N 5034 Carina Gomez, junto a la Vice Directora Olga Dan y demas directivos junto al Plantel de Todos los Profesores quisieron Homenajear a estos educadores que por muchos años se desempeñaron en esta querida casa de estudios, acompañados por familiares, y queridos maestros de estos profesores, grandes amigos que no quieren faltar a esta cita y reconocida despedida.





FELIZ JUBILACIÓN PROFES!!





