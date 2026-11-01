CAMPO SANTO DETIENEN A DOS PERSONAS CON 843 DOSIS DE DROGAS

#GENERALGÜEMES | Una mujer de 34 años y un hombre de 31 quedaron detenidos tras un procedimiento policial realizado sobre la ruta provincial 11, a la altura del puesto de Vialidad de Campo Santo. Ambos se desplazaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por efectivos de la Sección Motorista de Emergencia Policial Valle de Sianca.

Según la información policial, durante la identificación y requisa se encontraron sustancias estupefacientes. Ante el hallazgo, se solicitó la intervención de la Sección Investigación Narcocriminal Valle de Sianca.

El procedimiento permitió secuestrar cocaína y marihuana, equivalentes a un total de 843 dosis, de acuerdo con lo informado. También se incautaron dos teléfonos celulares, una balanza, dinero en efectivo y la motocicleta en la que circulaban.

Las dos personas quedaron a disposición de la Justicia. En la causa intervienen la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) y el Colegio de la Magistratura.
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