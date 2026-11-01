CAMPO SANTO DETIENEN A DOS PERSONAS CON 843 DOSIS DE DROGAS





Según la información policial, durante la identificación y requisa se encontraron sustancias estupefacientes. Ante el hallazgo, se solicitó la intervención de la Sección Investigación Narcocriminal Valle de Sianca.





El procedimiento permitió secuestrar cocaína y marihuana, equivalentes a un total de 843 dosis, de acuerdo con lo informado. También se incautaron dos teléfonos celulares, una balanza, dinero en efectivo y la motocicleta en la que circulaban.





Las dos personas quedaron a disposición de la Justicia. En la causa intervienen la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) y el Colegio de la Magistratura.

#GENERALGÜEMES | Una mujer de 34 años y un hombre de 31 quedaron detenidos tras un procedimiento policial realizado sobre la ruta provincial 11, a la altura del puesto de Vialidad de Campo Santo. Ambos se desplazaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por efectivos de la Sección Motorista de Emergencia Policial Valle de Sianca.