CAMPO SANTO DETIENEN A DOS PERSONAS CON 843 DOSIS DE DROGAS

Según la información policial, durante la identificación y requisa se encontraron sustancias estupefacientes. Ante el hallazgo, se solicitó la intervención de la Sección Investigación Narcocriminal Valle de Sianca.
El procedimiento permitió secuestrar cocaína y marihuana, equivalentes a un total de 843 dosis, de acuerdo con lo informado. También se incautaron dos teléfonos celulares, una balanza, dinero en efectivo y la motocicleta en la que circulaban.
Las dos personas quedaron a disposición de la Justicia. En la causa intervienen la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) y el Colegio de la Magistratura.