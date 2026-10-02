General Güemes: Caballería incautó animales sueltos en la vía publica

CABALLERIA

En un trabajo en conjunto entre personal de Caballería y efectivos del Distrito de Prevención de esa ciudad, esta tarde la Policía de Salta incautó 32 equinos que deambulaban sueltos sobre ruta nacional 34 y las rutas provinciales 11 y 12. Intervino la Unidad Fiscal Contravencional y se infraccionó a los propietarios.

La Policía de Salta, a través del Departamento Caballería, conjuntamente con efectivos del Distrito de Prevención 7, desplegó esta tarde un importante operativo preventivo para la incautación de animales sueltos en distintos sectores de la localidad de Campo Santo y el Valle de Siancas.





Las intervenciones se realizaron a partir de denuncias que advertían sobre la presencia de más de 40 animales que ingresaban a propiedades privadas y ocasionaban daños, además de poner en riesgo a los usuarios de la vía publica en rutas nacionales y provinciales.





Durante los procedimientos, se incautaron 32 equinos que fueron localizados sobre la ruta nacional 34 y las rutas provinciales 11 y 12. Los animales fueron trasladados a la base de Caballería, donde quedaron bajo resguardo.





Se recuerda a los propietarios y responsables de animales la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar su adecuada guarda y custodia, manteniéndolos en lugares seguros y evitando que puedan acceder a rutas, caminos o propiedades de terceros.





Se recomienda a la ciudadanía que, ante la presencia de animales sueltos en la vía pública, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911





Informe POLICÍA DE SALTA





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