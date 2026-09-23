¡VUELVE PAMPITA A JUJUY!





Fiesta Nacional de los Estudiantes

.

¡UNA REINA VUELVE A CASA!

Este viernes Jujuy recibe una visita muy especial: Carolina "Pampita" Ardohain.

Pampita vuelve a la provincia donde comenzó todo. En 1994 fue elegida Reina Nacional de los Estudiantes.

Ahora, 32 años después, regresa para vivir la Elección de la nueva Representante Nacional de los Estudiantes 2026 en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

¡Histórico!

#fnejujuy #pampita #carolinaardohain #carolinapampitaardohain #CanalaPulsar #canalpulsartv #canalpulsartvdigital

Pampita