CABEZA DE BUEY: TRAGEDIA EN RUTA 9/34 UN HOMBRE MUERE APLASTADO POR SU PROPIO SEMIREMOLQUE





POLICIALES: Un hombre de 43 años fue encontrado sin vida este martes por la mañana debajo de un camión, a la altura del kilómetro 1546 de la Ruta Nacional 9/34, antes del peaje de Cabeza de Buey.





El hecho fue advertido alrededor de las 6:40 y, cerca de las 7:00, efectivos policiales llegaron al lugar, donde personal de Gendarmería había informado sobre la presencia de una persona debajo de un camión Volvo.





Una unidad sanitaria constató que el hombre se encontraba sin signos vitales. Posteriormente, intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas N.º 2, que dispuso el resguardo de la escena y la intervención de personal de Criminalística y Medicina Legal.





Durante las pericias, los investigadores observaron que el hombre se encontraba debajo del sector derecho del camión y presentaba sobre el pecho un elemento metálico de gran porte perteneciente al vehículo. En principio, no se observaron manchas sanguinolentas.





A las 9:54, el médico de Medicina Legal informó como diagnóstico “paro cardiorrespiratorio por aplastamiento torácico”, por lo que el cuerpo fue trasladado a la morgue del CIF para la realización de estudios y radiografías. También se dispuso la toma de una muestra de sangre para análisis toxicológico.

La víctima fue identificada como Celso Copio Saldías, de 43 años, oriundo de Yacuiba, Bolivia. Según la información aportada por personas vinculadas a la empresa para la que trabajaba, transportaba frutas —principalmente bananas— desde Bolivia hacia la ciudad de Córdoba.





El camión quedó secuestrado por disposición judicial y fue trasladado hacia el Destacamento Policial Cobos, mientras que sus llaves quedaron bajo resguardo en la Comisaría Primera de General Güemes.





Además, Criminalística realizó el secuestro del teléfono celular de la víctima y otros elementos encontrados en el lugar. La investigación continúa para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho y las circunstancias que provocaron el fallecimiento del camionero.





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