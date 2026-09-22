GRAL GÜEMES: Infantería detuvo a un hombre por sustraer un celular en Güemes









septiembre 19, 2026 DDP 7, INFANTERÍA

Ocurrió en barrio 200 Viviendas. La damnificada recuperó su teléfono. Intervino la Unidad de Flagrancia y el Colegiado de Jueces de Garantías.





En el marco de un patrullaje preventivo, personal de la División Infantería de Güemes intervino tras recibir una alerta ciudadana por la sustracción de un teléfono en barrio 200 Viviendas.





Con las características aportadas, los uniformados realizaron un recorrido por la zona y localizaron al sospechoso en inmediaciones de calle San Francisco, quien al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga, siendo posteriormente interceptado.





Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus prendas el aparato sustraído, que fue secuestrado y posteriormente restituido a su propietaria.





El hombre, de 24 años, quedó detenido y a disposición de la Unidad de Flagrancia y del Colegiado de Jueces de Garantías.