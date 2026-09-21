FELICIDADES 👑✨ MORELLA LÓPEZ CON 15 AÑOS, REINA PROVINCIAL DE JUJUY 2026 ✨👑

Jujuy tiene nueva representante y el nombre que quedará en la historia de la 75° Fiesta Nacional de los Estudiantes es MORELLA GIRA LÓPEZ. 💐👑





La joven representante del departamento El Carmen, perteneciente al Colegio Secundario N° 56, llegó a la gran elección provincial luego de ser coronada como representante departamental.





Su camino en esta edición de la FNE estuvo marcado no solo por la emoción de representar a su departamento, sino también por un mensaje de superación, inclusión y concientización sobre el bullying y la salud mental.

🌸 MORELLA LÓPEZ

👑 REINA PROVINCIAL 2026

💐 Representante de El Carmen





✨ 75° Fiesta Nacional de los Estudiantes

Una nueva historia comienza para la representante de El Carmen, en una de las celebraciones estudiantiles más emblemáticas de Jujuy.