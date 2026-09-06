GRAL GÜEMES DETENIDO CUANDO INTENTABA ROBAR UNA MOTO EN LA VIA PUBLICA





El hecho ocurrió en el marco de un patrullaje preventivo por calle España, entre Dominga Pauna y Gauna. Un hombre fue puesto a disposición de la Justicia y el rodado fue secuestrado. Intervino la Unidad de Flagrancia.





Efectivos de la División Brigada de Investigaciones 7, pertenecientes a la Dirección General de Investigaciones, realizaron un procedimiento en calle España, entre Dominga Pauna y Gauna, en el marco de un patrullaje preventivo, donde demoraron a un sujeto por tentativa de robo.





Los uniformados observaron al acusado intentando sustraer una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública.





En ese contexto, un hombre de 33 años fue puesto a disposición de la Justicia, junto con el rodado secuestrado.





Intervino la Unidad de Flagrancia.